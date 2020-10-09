Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках на заході

У п'ятницю в зв’язку з імовірними значними опадами очiкується підвищення рiвнiв води у рiчках на Заході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що у рiчках басейнiв Прута та Серету очiкується підвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м, без негативних наслiдкiв.

Крім того, впродовж 9 жовтня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдняття рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями на 8 год. 8 жовтня, без негативних наслідків.

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При значних дощах можливе формування значного місцевого стоку, попереджають рятувальники.