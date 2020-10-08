Україні прогнозують у п'ятницю до +22° і без дощів

В Україні у п’ятницю, 9 жовтня, буде без опадів, температура вдень становитиме 17-22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«9 жовтня мінлива хмарність. Вночі у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській та Одеській областях невеликі дощі, на решті території, вдень по всій Україні без опадів», - йдеться в повідомленні.

У західних, Вінницькій, Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний (на заході країни - північно-західний), 7-12 м/с, у південно-східній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на крайньому сході та заході країни 4-8°; вдень17-22°, у південних та східних областях до 24°, у Карпатах 7-12°.

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У вихідні, 10-11 жовтня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Упродовж 12-13 жовтня синоптики обіцяють в Україні переважно без опадів, лише в західних областях 12 жовтня місцями, 13 жовтня повсюди короткочасні дощі.

Температура вночі 7-13°, на півдні до 16°; вдень у західних областях 13-19°, на решті території 17-23°.

У Києві та Київській області 9 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-10 м/с.

Температура вночі у столиці 12-14°, вдень близько 20°; по області вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На 10-11 жовтня синоптики прогнозують у Києві суху погоду. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

Впродовж 12-13 жовтня у столиці також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.