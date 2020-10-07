Смертельна ДТП у Броварах: суд арештував експоліцейського без права застави

Голосіївський районний суд Києва обрав колишньому поліцейському, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП у Броварах, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«6 жовтня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід дільничному офіцеру поліції Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП у місті Бровари. За рішенням суду поліцейському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 4 жовтня 2020 року приблизно о 17:40 на той момент правоохоронець, перебуваючи за кермом авто Volkswagen Passat, на нерегульованому пішохідному переході по бульвару Незалежності у Броварах, скоїв наїзд на двох жінок, 1977 та 1998 років народження.

За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

Як повідомлялося, голова Нацполіції Ігор Клименко 4 жовтня заявив, що поліцейського, який став винуватцем автопригоди у Броварах, внаслідок чого загинула жінка, звільнили з органів внутрішніх справ.

5 жовтня підозрюваного затримали слідчі Державного бюро розслідувань.