Смертельна ДТП у Броварах: підозрюваного експоліцейського затримали

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали колишнього працівника поліції, підозрюваного у скоєнні 4 жовтня у Броварах ДТП, унаслідок якої загинула жінка.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участю дільничного офіцера Деснянського управління поліції у Києві, що сталася у Броварах.

За попередньою інформацією, 4 жовтня приблизно о 17:40 правоохоронець, перебуваючи за кермом авто Volkswagen Passat, на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Незалежності у Броварах скоїв наїзд на двох жінок, 1977 та 1998 років народження.

Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці, другу госпіталізували з тяжкими травмами.

Попередньо встановлено, що поліцейський перебував напідпитку. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

Також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Як повідомлялося, голова Нацполіції Ігор Клименко 4 жовтня заявив, що поліцейського, який став винуватцем автопригоди у Броварах, де загинула жінка, звільнили з органів внутрішніх справ.

Фото: ДБР