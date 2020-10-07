Скандальному експрокурору Тернопільщини знайшли нову посаду
Укрінформ
Колишнього голову прокуратури Тернопільської області Миколу Петришина, якого звільнили за пиятику в офісі та приниження колег, призначили заступником керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Про це свідчать дані на сайті цього відомства, передає Укрінформ.
Зокрема, зазначається, що Петришин Микола Степанович є заступником керівника цієї структури.
Інформація підтверджується і декларацією цього прокурора на сайті НАЗК від 2 жовтня.
Як повідомлялося, 17 вересня, стало відомо, що Петришина звільнили з роботи після скандалу, розголос про який розійшовся у ЗМІ.
Напередодні активіст Олександр Лєменов опублікував у Фейсбуку інформацію про те, що Петришин влаштував пиятику у своєму кабінеті та грубо принижував колег.
Також повідомлялося, що родина 30-річного Миколи Петришина володіє трьома квартирами, будинком та земельною ділянкою.