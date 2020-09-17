Нового прокурора Тернопільщини звільнили за пиятику в офісі і приниження колег

Новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина у четвер звільнили з роботи після скандалу, розголос про який розійшовся у ЗМІ.

Про звільнення прокурора кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар обласної прокуратури Леся Долішня.

«Можу офіційно підтвердити, що Миколу Петришина звільнено з посади керівника Тернопільської обласної прокуратури за власним бажанням», - сказала Долішня.

Вона також додала, що Петришина із займаної посади звільнено із 17 вересня.

Варто зазначити, що напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці активіст Олександр Лєменов опублікував інформацію про те, що Петришин влаштував пиятику у своєму кабінеті і грубо принижував колег.

Як повідомляло агентство, родина новопризначеного прокурора Тернопільської області - 30-річного Миколи Петришина володіє трьома квартирами, будинком та земельною ділянкою, що засвідчує електронна декларація прокурора.

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Так, у 2015 році військовий прокурор Дарницького гарнізону Центрального регіону України Микола Петришин спільно із дружиною Анною Петришиною задекларували 300 тис. грн збережень, дві квартири (одна – тещина, інша – дружини), будинок на 200 кв. м і земельну ділянку (все на дружині), офіс (теж на дружині) та два автомобілі – Toyota Camry 2009 року випуску та Mazda CX-7. Обидва оформлені на дружину.

У декларації за 2016 рік у Петришина з’явилася іще одна, третя квартира, якою він володіє лише частково – 20%, а у тещі військового прокурора Наталії Кіщак – новий Nissan Qashqai.

Тобто, за даними декларації, все вказане майно прокурор придбав за два роки роботи у Військовій прокуратурі Дарницького гарнізону Центрального регіону.

Раніше повідомлялося, що дві дні тому у Тернополі заступник генпрокурора Ігор Мустеца представив колективу Тернопільської обласної прокуратури нового керівника - уродженця Львівщини Миколу Петришина.

Також повідомлялося, що за останні кілька днів генеральний прокурор України Ірина Венедіктова змінила очільників низки обласних прокуратур.