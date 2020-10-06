На Житомирщині СБУ блокувала продаж даних із бази податкової
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними досудового слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи «податковий блок». Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів та потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.
Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.
Зазначається, що затримали зловмисника у Бердичеві під час отримання оплати від чергового клієнта.
У ході обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та накопичувачі із інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.
Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.