Аварія дельтаплана на Київщині: поліція розповіла деталі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння дельтаплану на Київщині, внаслідок якого загинули двоє осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння.

Уточнюється, що загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їх тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

Як повідомлялося, 5 жовтня на полі в Баришівському районі упав мотодельтаплан, загинуло дві людини.