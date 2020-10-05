У Харкові завтра попрощаються з загиблими у катастрофі Ан-26

У Харкові у вівторок, 6 жовтня, попрощаються з загиблими в авіакатастрофі 25 вересня під Чугуєвом.

Про це повідомляється на сторінці Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Завтра, 6 жовтня, о 10 годині на майдані Свободи відбудеться церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом», - йдеться у дописі.

У пресслужбі Харківської ОДА кореспондентові агентства повідомили, що у церемонії прощання візьме участь Президент Володимир Зеленський.

На час підготовки до вшанування та церемонії прощання буде змінено рух транспорту в центрі Харкова: кілька ділянок вулиць довкола перекриють, відтак деякі автобуси і тролейбуси курсуватимуть за тимчасово зміненими маршрутами.

Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправлять у рідні міста та села для поховання.

В авіакатастрофі загинули уродженці 11 областей. Зокрема, пресслужба Чугуївської міської ради поінформувала, що 6 жовтня в Чугуєві поховають трьох членів екіпажу - Богдана Кишеню, Євгенія Іванова й Ашрафа Мсую.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.