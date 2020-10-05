КПВВ «Станиця Луганська» відновлює роботу

Відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», робота якого була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами, що тривають на Луганщині.

Про це повідомляє на сторінці Фейсбуці пресслужба Командування ООС.

"За рішенням командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9 годині ранку відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжувалася звуками, характерними при детонації боєприпасів, за рішенням командувача Об’єднаних сил 1 жовтня із 11.30 призупинено роботу КПВВ.

Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснювався.