На Луганщині локалізували п’ять із шести осередків лісових пожеж

У Луганській області продовжується гасіння 6 основних осередків лісових пожеж, з яких 5 осередків локалізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня. О 19 год. 30 хв. 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовано. Станом на 7 год. 4 жовтня продовжується гасіння 6 основних осередків, з яких 5 осередків локалізовано», - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 3 жовтня на території Луганської області здійснено 162 скиди (504 тонни води). З початку гасіння пожеж 345 скиди (1 тис. 150 тонн води).

У Держслужбі нагадали, що під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб. Також травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено близько 2 тис. 500 осіб та понад 210 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі. Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: ДСНС