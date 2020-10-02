Військовий літак США після завершення ремонту вилетів аеропорту «Одеса»

Військово-транспортний літак ВПС США після завершення ремонту двигуна відбув 2 жовтня із міжнародного аеропорту "Одеса" на одну з авіабаз НАТО.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в адміністрації аеропорту.

"Літак C-130 Hercules ВПС США, що здійснив 30 вересня екстрену посадку в нашому аеропорту, відбув сьогодні о 14.25 з Одеси після завершення ремонту одного з несправних двигунів", - зазначили в аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, під час виконання 30 жовтня планового польоту з авіабази Рамштайн військово-транспортний літак ВПС США здійснив аварійну посадку в аеропорту "Одеса".

Після надходження інформації від екіпажу про технічну несправність рятувальні служби аеропорту були переведені у стан підвищеної готовності. Під час авіаінциденту ніхто не постраждав.

Фото: Сергій Смоленцев / Думська