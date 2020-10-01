В Одесі екстрено сів літак ВПС США

У міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив екстрену посадку через несправність одного з чотирьох двигунів військово-транспортний літак США.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба аеропорту .

"30 вересня під час планового польоту з авіабази Рамштайн військово-транспортний літак ВПС США здійснив аварійну посадку в аеропорту "Одеса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надходження інформації від екіпажу про технічну несправність усі рятувальні служби аеропорту були переведені у стан підвищеної готовності.

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Літак успішно виконав посадку на злітно-посадкову смугу о 14:08 за місцевим часом. Під час авіаінциденту ніхто не постраждав.

Наразі технічні служби займаються усуненням несправності.

Екіпаж літака С-130 Herkules брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування висадки відбулося 6 липня 2019 року.

Фото: Думская