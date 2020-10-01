В Україні через негоду без світла залишились 162 населені пункти

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у 9 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

«Станом на 7 год. 30 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у 9 областях, а саме: Луганська – 52, Київська – 43, Чернігівська – 18, Кіровоградська – 15, Черкаська – 13, Донецька – 10, Житомирська – 5, Дніпропетровська – 3 та Сумська – 3», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.