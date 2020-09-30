У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного гелікоптера

Меморіальну дошку загиблому в зоні АТО воїну Дмитру Арциленку відкрили на фасаді школи № 70 у Харкові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

У заході взяли участь родина загиблого, Громадської спілки "Асоціація ветеранів АТО і патріотів України міста Харкова", громадської організації ветеранів АТО Індустріального району, а також учні школи.

У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку / Фото: city.kharkov.ua

Присутні вшанували пам'ять героїв, полеглих в зоні АТО, хвилиною мовчання.

Майор Збройних Сил України Дмитро Арциленко народився у 1988 році. У 2004 році вступив до Харківського університету Повітряних Сил імені Кожедуба, який закінчив з відзнакою, отримав професію льотчика-штурмана. Був направлений до 11-го окремого полку армійської авіації Херсона, у складі якого брав участь у миротворчих місіях на Африканському континенті та бойових діях в зоні АТО.

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7 серпня 2014 року в районі висоти Савур-Могила, що в Донецькій області, бойовики обстріляли санітарний гелікоптер Мі-8, другим пілотом якого був Дмитро Арциленко. 12 серпня від отриманих поранень він помер у лікарні.

За особисту мужність і героїзм Дмитро Арциленко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.