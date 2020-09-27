У Кривому Розі триває протест шахтарів, під землею – 60 гірників
Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.
«60 гірників шахт «Октябрьська» та «Родіна» (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест. Колеги протестувальників, їх дружини кожного дня проводять мітинги на підтримку гірників як в Кривому Розі, так і в Києві», - повідомив Волинець.
За його словами, адміністрація підприємства шукає нові механізми тиску та залякування тих, хто підтримує протести як на вулиці, так і в соціальних мережах.
Зокрема, про це Волинець повідомив у попередньому пості, з шахти “Жовтнева” йому повідомили, що в.о. заступника голови правління ПАТ «Кривбасзалізрудком» Олександр Капука виставив на своїй сторінці в соціальних мережах відомості з особистими даними гірників, які брали та беруть участь у підземному протесті на шахтах комбінату.
“А вчора в одного з протестувальників – машиніста електровоза ділянки №10 Переславця Андрія обікрали квартиру. Залізли через вікно і винесли через двері електроніку, побутову техніку і інші матеріальні цінності. Тобто фактично керівник комбінату виступив навідником для домушників”, - обурений Волинець.
Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.
Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.
Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.
Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться протестувальники всіх чотирьох шахт.
Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.
фото: Телеканал 24