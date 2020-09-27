У Кривому Розі триває протест шахтарів, під землею – 60 гірників

На Криворізькому залізорудному комбінаті підземний протест продовжують 60 гірників шахт “Жовтнева” та “Батьківщина”.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

«60 гірників шахт «Октябрьська» та «Родіна» (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест. Колеги протестувальників, їх дружини кожного дня проводять мітинги на підтримку гірників як в Кривому Розі, так і в Києві», - повідомив Волинець.

За його словами, адміністрація підприємства шукає нові механізми тиску та залякування тих, хто підтримує протести як на вулиці, так і в соціальних мережах.

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Зокрема, про це Волинець повідомив у попередньому пості, з шахти “Жовтнева” йому повідомили, що в.о. заступника голови правління ПАТ «Кривбасзалізрудком» Олександр Капука виставив на своїй сторінці в соціальних мережах відомості з особистими даними гірників, які брали та беруть участь у підземному протесті на шахтах комбінату.

“А вчора в одного з протестувальників – машиніста електровоза ділянки №10 Переславця Андрія обікрали квартиру. Залізли через вікно і винесли через двері електроніку, побутову техніку і інші матеріальні цінності. Тобто фактично керівник комбінату виступив навідником для домушників”, - обурений Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться протестувальники всіх чотирьох шахт.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.

фото: Телеканал 24