У Краматорську за 40 мільйонів звели спорткомплекс

У Краматорську на Донеччині завершено спорудження сучасного спортивно-оздоровчого комплексу, який зводився в межах програми «Велике будівництво». Вартість проєкту - майже 40 млн грн.

Як передає Укрінформ, якість виконаних робіт 24 вересня проінспектували заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, Краматорський міський голова Андрій Панков і начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Володимир Мицик, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Зазначається, що цей новозбудований спортивно-оздоровчий комплекс має умови для проведення різних видів рухової активності. Він включає футбольне поле зі штучним покриттям розміром 105х68 метрів і бігові доріжки з сучасним покриттям навколо нього, майданчик для пляжного волейболу 24х14 м, тенісний корт 40х20 м, спортмайданчик для занять воркаутом та з антивандальним тренажерним обладнанням.

Задля забезпечення доступу всіх верств населення до стадіону зроблено пандус, асфальтну під’їзну дорогу та місця для паркування автотранспорту. Комфортність перебування забезпечуватимуть облаштовані на території комплексу роздягальні, душові, зовнішнє освітлення та трибуни на 480 глядацьких місць.

В ОДА констатували, що вартість цього проєкту склала 39,8 млн грн, роботи фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів. Підрядник - ТОВ «УБК №1», замовник робіт – управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради.

До переліку об’єктів Донецької області в межах національного проєкту «Велике будівництво» потрапило 5 стадіонів, два з яких – у Краматорську. Першим 14 травня було відкрито крите футбольне поле зі штучним покриттям у міському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького». Окрім Краматорська, новий стадіон невдовзі відкриють у місті Волноваха, також у Селидовому та Слов’янську завершуються роботи з реконструкції стадіону «Шахтар» та стадіону імені Юрія Скиданова відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua