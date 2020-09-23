У Кривому Розі - третій тиждень страйку, під землею лишається 121 шахтар

У Кривому Розі триває третій тиждень підземного протесту: страйкуючих шахтарів під землею лишилося 121 особа.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Три тижні підземного протесту! 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та психологічний тиск з боку керівництва, попри погіршення стану здоров’я через підвищену вологість та грибки в шахті, попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави. Їх протест на поверхні мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві”, - повідомив Волинець.

Він зазначив, що якщо адміністрація підприємства планує взяти шахтарів на змор, довести їх до фізичного виснаження, щоб вимусити їх виїхати на поверхню та розпочати роботу шахт – інші гірники, які зараз находяться на поверхні, вже домовляються знову залягти під землею, але вже в іншому складі.

У попередньому пості Волинець повідомив, що увечері у вівторок, 22 вересня, через погіршення стану здоров’я на поверхню, до рук працівників медичної допомоги, підняли ще двох протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 22-й день протесту під землею залишалося 139 гірників.

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У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".