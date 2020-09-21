На кордоні з Білоруссю поновив роботу пункт пропуску “Нові Яриловичі”

На Чернігівщині пункт пропуску “Нові Яриловичі” відновив роботу, наразі у черзі на в’їзд до України стоять близько 550 транспортних засобів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

«На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області поновив роботу пункт пропуску “Нові Яриловичі”. Обмежувальні заходи були впроваджені через поширення коронавірусної хвороби. Закриття пункту пропуску “Нові Яриловичі” призвело до накопичення транспортних засобів в пп “Виступовичі”. У черзі на в’їзд в Україну наразі перебуває близько 550 транспортних засобів, на виїзд — 250», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі закликали громадян, перевізників та суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності враховувати цю інформацію при плануванні поїздок через та в Білорусь.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і застрягли на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску. В Україну їх не впускали через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню COVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону прочани пояснювали бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.

18 вересня іноземці залишили територію, де -паломникперебували з початку тижня.