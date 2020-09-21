Поліція складе протокол на вчительку, яка вдарила дитину книгою по голові

На Харківщині вчителька під час уроку вдарила книгою дитину по голові. Відносно неї буде складений адміністративний протокол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався 10 вересня у Первомайському ліцеї № 7 на уроці історії у 5-А класі.

«Як з’ясувалося, школярка під час уроку переглядала сторінки книги, що не сподобалось вчителю. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу та вдарила нею дитину по голові. Наступного дня мати дитини написала заяву до Первомайського відділу поліції. Наразі матеріал переданий до ювенальної превенції районної поліції», - розповіли у відділі комунікації.

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Працівники поліції опитали вчителя історії та однокласників дівчини, які підтвердили дії вчителя.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку. «Відносно вчителя буде складений адміністративний протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення», - заявили в поліції.

Як розповіли журналістам СТБ батьки учнів, описаний випадок неправомірних дій з боку вчителя не перший. Наразі їй керівництво школи винесло догану.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2019 року Президент України підписав закон, який окреслює поняття «булінг» та вводить адміністративну відповідальність за нього.