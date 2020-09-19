В Умані викрили інтернет-агітатора, який закликав до міжнаціональної ворожнечі

В Умані напередодні святкування Рош га-Шана правоохоронці викрили інтернет-агітатора, який пропагував розпалювання ворожнечі на національному підґрунті.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області, передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, мешканець Умані на своїй сторінці у соцмережі систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку, де містяться докази протиправної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня ввечері юдеї світу розпочали святкування нового року за своїм календарем - Рош га-Шана. Свято триває до вечора 20 вересня.

За даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч прочан.

Фото: ch.npu.gov.ua