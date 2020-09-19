В Умані викрили інтернет-агітатора, який закликав до міжнаціональної ворожнечі

В Умані викрили інтернет-агітатора, який закликав до міжнаціональної ворожнечі

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Укрінформ
В Умані напередодні святкування Рош га-Шана правоохоронці викрили інтернет-агітатора, який пропагував розпалювання ворожнечі на національному підґрунті.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області, передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, мешканець Умані на своїй сторінці у соцмережі систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку, де містяться докази протиправної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня ввечері юдеї світу розпочали святкування нового року за своїм календарем - Рош га-Шана. Свято триває до вечора 20 вересня.

За даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч прочан.

Фото: ch.npu.gov.ua

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