На Вінниччиніі сталася потрійна ДТП: двоє загиблих, двоє дітей травмовані

На Вінниччині у ДТП за участю трьох автомобілів двоє людей загинули і постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає Укрінформ.

Аварія сталася 19 вересня близько 13 години на автодорозі сполученням Турбів-Вінниця, неподалік від повороту на с. Козинці Липовецького району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi Q-7 виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машинами Volkswagen Passat та Opel.

61-річний водій легковика Volkswagen Passat та його 53-річна пасажирка, мешканці Липовецького району, загинули. А 8-річного хлопчика та 5-річну дівчинку, які їхали разом з ними, госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Водій позашляховика, вінничанин 1976 року народження, затриманий. На момент аварії він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: vn.npu.gov.ua