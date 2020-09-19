На святкуванні Рош га-Шана в Умані за порядком стежать 600 поліцейських

В Умані, куди на святкування юдейського нового року - Рош га-Шана прибули тисячі паломників-хасидів, порядок забезпечують близько 600 українських поліцейських та 6 поліцейських з Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"До несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, також 6 поліцейських з Ізраїлю. За час святкування юдейського нового року порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - йдеться у повідомленні.

В МВС також зазначили, що за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів. Серед них - за ст. 203-1 (Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) і 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю ввечері юдеї світу розпочали святкування нового року за своїм календарем - Рош га-Шана. Свято триває з вечора 18 вересня до вечора 20 вересня. За даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Фото: МВС України