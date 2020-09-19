В Умані ввели пожежні пости у меморіальному комплексі Цадика Нахмана

В Умані Черкаської області на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм повідомляє ДСНС.

"У межах меморіального комплексу співробітники ДСНС ввели в дію мобільну систему контролю за пожежною та техногенною безпекою. Цілодобово 3 патрулі рятувальників, рухаючись за спеціально розробленими маршрутами, проводять контроль щодо оперативної обстановки на території кількох вулиць та на найбільш важливих об‘єктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мобільні патрулі забезпечені достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння та готові до дій за призначенням.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

У п'ятницю ввечері юдеї світу розпочали святкування нового року - Рош га-Шана. Свято триватиме з вечора 18 вересня до вечора 20 вересня.

Фото: ДСНС України