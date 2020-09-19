В Ужгороді триває Книга-фест: кращі новинки та спілкування з письменниками

В Ужгороді у Відкритому офісі Закарпатської ОДА стартував триденний “Книга-фест”: на фестивалі представили новинки від закарпатських видавництв, також читачі мають змогу відвідати презентації книг, а письменники вживу поспілкуватися з читачами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сьогодні в Ужгороді стартував триденний книжковий фестиваль “Книга-фест”, який триватиме до 20 листопада. На фесті можна придбати книжкові новинки про історію, мистецтво, культуру краю, видані закарпатськими видавництвами впродовж року. Також свої авторські книги презентують відомі закарпатські письменники, серед яких Мирослав Дочинець, Галина Малик, Тетяна Літераті.

В рамках фестивалю журі відібрало кращі книги, їх авторів та видавців нагородили відзнаками Книга-фесту. Відзначили кращу прозову, дитячу книгу, збірку поезії, найкраще мистецьке видання.

Зокрема, “Видавництво Олександри Гаркуші” взяло перші місця одразу в трьох номінаціях. Відзначили видану нещодавно поезію ужгородки Надії Панчук “Запізнілі нейтрони”, дитячу книгу Дмитра Кешелі “Весільна феєрія” та дослідження “Графічне мистецтво Закарпаття”.

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“Запізнілі нейтрони” - це книга вибраних поезій Надії Панчук. У неї багато віршів про природу, вони зараз дуже на часі, узагалі багато хто порівнює її поезію з японською класикою. Щодо графічного мистецтва — це унікальне дослідження ректора Закарпатської Академії мистецтв Івана Небесника про графіків Закарпаття другої половини ХХ ст., з репродукціями їхніх робіт,” - розповіла видавець Олександра Гаркуша.

"Книга-Фест" розпочався в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак. Укрінформ

На Книга-фесті презентував своє унікальне дослідження про закарпатську дерев'яну пластику Петро Ходанич.

“Так сталося, що Закарпатська школа живопису — відомий бренд і в Україні, і в Європі. А ось закарпатську скульптуру, у той же час, знають менше і переважно як декоративно-ужиткове мистецтво, бо різьбярство справді поширене в карпатському побуті — від миски та ложки, з якої людина їсть, до хати, де живе, та храму, в якому молиться. Але в ХХ столітті ми мали вибух закарпатської дерев'яної пластики, який пов'язаний з митцями Іваном Гарапком, Василем Свидою, в результаті, маємо двох лауреатів Шевченківської премії у галузі різьбярства — жодна область такого не має. Тому треба говорити і про школу закарпатської дерев'яної пластики. Давно займаюся цією тематикою, матеріали до цієї книги збирав протягом 10 років. Це дослідження ставить дерев'яну пластику в загальний контекст мистецтва Закарпаття", - розповів Ходанич.

Також на фестивалі відзначили відому дитячу письменницю Галину Малик, зокрема її “Піратський маршрут”, як найкращу дитячу книгу, видану за межами Закарпаття (вона вийшла друком у львівському “Видавництві старого Лева”).

“На фест я прийшла зі своїми відомими книгами, які виходили друком протягом останніх років, але також презентую дві новинки — “Мандри та подвиги рицаря Горчика” в двох частинах та “Піратський маршрут”. “Піратський маршрут” зайняв перше місце в номінації “Дитяче свято” в цьогорічному всеукраїнському конкурсі “Книжка року”, - розповіла Малик.

Письменниця радо підписувала примірники читачам, каже, що дуже скучила за живими зустрічами з ними.

“Всі книжкові фестивалі проходять онлайн, і оці місяці сидіння в хаті просто добивають. Письменник прагне спілкування і без нього дуже важко,” - додала вона.

Як повідомляють в Закарпатській ОДА, фестиваль в Ужгороді проводять з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

Зі слів голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, в рамках обласної програми підтримки книговидавництва та регіональних авторів цьогоріч на Закарпатті виділили 1,2 млн гривень. У наступному році цю суму планують збільшити до 2 млн гривень.