На Криворізькому залізорудному – 17 доба підземного протесту

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату під землею 17-ту добу залишились 156 шахтарів.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“156 гірників чотирьох шахт КЗРК 17-ту добу продовжують підземний протест”, - написав Волинець.

За його словами, на 19 вересня призначений наступний етап перемовин між протестувальниками та адміністрацією підприємства. Напередодні в перемовинах сторони дійшли консенсусу позитивних рішень з окремих питань.

Волинець у попередньому повідомленні наголосив, що це були перші перемовини "без точок кипіння" - в конструктивному руслі.

“Є зрушення з питання підняття зарплати, але остаточного рішення ще не прийнято. Гірники наполягають на більшому відсотку підвищення зарплати – роботодавці говорять про коронавірусну кризу, про кризові процеси в економіці, пояснюючи, чому вони не можуть забезпечити цих грошей. Наша складність, складність людей найманої праці ще в тому, що роботодавці не надають нам відомостей про реальний фінансово-економічний стан підприємства”, - зазначив Волинець.

До позитивних рішень він відніс те, що, за попередніми даними, Харківський інститут гігієни дав позитивний висновок по всіх 10 спеціальностях, які випадали зі списків 1,2. Ці професії мають повернути до списків.

Також роботодавці беруть на себе зобов’язання не переслідувати учасників протестів. Не притягати їх ані до кримінальної, ані до адміністративної відповідальності за участь у протесті.

Служба Держпраці на шахтах наразі продовжує перевірки.

“Вкрай важливо простежити, щоб підсумки перевірки були об’єктивними. Щоб були оглянуті робочі місця, де використовується застаріле обладнання, де не вирішується питання охорони праці, підняте питання відносно оплати праці, індексації заробітної плати з 2013 року, проблеми порушення принципу соціального діалогу. Що важливо – сприяти його відновленн”, - говорить Волинець.

Він впевнений, що підвищення заробітної плати на КЗРК неодмінно призведе до збільшення оплати праці на інших підприємствах видобувної промисловості в Кривому Розі, в тому числі на шахтах з видобутку уранової руди та цирконію.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 16-й день протесту під землею залишалося 170 гірників. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Разом з тим керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком через те, що гірники не висунули свої вимоги письмово, і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".