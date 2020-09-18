Протест шахтарів: під землею залишаються 170 гірників, дев'ятьох забрали "швидкі"

Відучора швидкі забрали 9 гірників з шахт, де протестують працівники Криворізького залізорудного комбінату. Під землею 16-ту добу залишились 170 шахтарів.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“170 гірників шахт «Жовтнева», «Батьківщина», «Тернівська», «Гвардійська» залишаються під землею”, - повідомив Волинець.

За його словами, вчора біля шахт були машини швидкої - забирали тих, у кого в умовах підвищеної вологості розпухли кінцівки, почалися нагноєння.

Також він нагадав, що в ці прохолодні ночі просто неба біля Верховної Ради подовжують акцію протесту на підтримку гірників КЗРК дружини, колеги шахтарів.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 15-й день протесту під землею залишалося 179 гірників. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Разом з тим керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком через те, що гірники не висунули свої вимоги письмово, і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".