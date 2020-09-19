Сьогодні в Україні - до +21° і сухо, за пару днів повернеться спека

У суботу, 19 вересня, в Україні опадів не очікується, а повітря вдень прогріється до 16-21°, вночі подекуди заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"19 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, на півдні країни 6-11° тепла, вдень 16-21°", - йдеться в повідомленні.

У столичному регіоні 19 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°; по області вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, тепла погода повернеться в Україну 24-25 вересня - тоді температура вночі буде 9-15°, вдень 23-29°. Однак уже 26-27 вересня на більшій частині території України, короткочасні дощі; зниження температури, починаючи з західних областей, вночі (крім півдня) до 6-12°, вдень до 15-22°, на півдні до 20-26°.

фото: М. Ковальчук