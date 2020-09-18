В Україну за тиждень повернеться майже 30-градусна спека

У найближчі дні в Україні буде прохолодно й без опадів, однак уже 24-25 вересня очікується підвищення денної температури до 23-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, на півдні країни 6-11° тепла, вдень 16-21°.

20-21 вересня буде малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 17-22° тепла, 21 вересня на Прикарпатті до 25°; на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11°, вдень 20-25°.

22-23 вересня в Україні також без опадів, температура вночі 6-12° (22 вересня у східних областях 3-9° тепла), на узбережжі морів 10-15°; вдень 21-27°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 24-25 вересня в Україні очікується тепла без опадів погода, лише вдень 25 вересня в західних областях невеликі дощі; температура вночі 9-15°, вдень 23-29°.

Однак уже 26-27 вересня на більшій частині території України, 28 вересня у західних та східних областях короткочасні дощі; зниження температури, починаючи з західних областей, вночі (крім півдня) до 6-12°, вдень до 15-22°, на півдні до 20-26°.

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У столичному регіоні 19 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°; по області вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.

20-21 вересня у столиці буде малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

22-23 вересня у Києві також без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.