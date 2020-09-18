Під Житомиром працівники психлікарні перекрили трасу - вимагають зарплату

Поблизу Житомира працівники обласної психіатричної лікарні перекрили трасу, вимагаючи виплатити їм зарплату.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Суспільне Житомир.

«Близько пів сотні працівників Житомирської психлікарні з 9 години ранку перекрили автотрасу під Житомиром, в районі психлікарні, вимагаючи виплати заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

Учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу, але кожні 15-20 хвилин пропускають транспортні засоби. Попри це на дорозі утворилася черга з транспорту протяжністю близько одного кілометра.

Станом на 09.55 рух розблокували. Говорити з протестувальниками приїхав очільник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик.

Фото: Суспільне Житомир