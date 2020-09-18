Біля Чабанів відновили роботу газопроводу

Поблизу смт Чабани Київської області газогін відновлений для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 вересня близько 00 год. 20 хв поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу. Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.