Укртрансгаз має провести технічне обстеження своїх трубопроводів - Геращенко

Укртрансгаз має провести технічне обстеження своїх трубопроводів у зв'язку з аварією біля смт Чабани Київської області.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив в Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Укртрансгаз" має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і провести технічне обстеження своїх трубопроводів. У першу чергу в місцях примикання до залізниці, автомагістралях, населених пунктів. Перевірити наскільки злагоджено і оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби. З роками газопроводи, прокладені в 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. І тільки своєчасне технічне обслуговування і профілактика дозволить уникнути аварій і техногенних катастроф", - підкреслив заступник міністра.

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Раніше ДСНС повідомляла, що 15 вересня близько 00 год. 20 хв. біля смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). В 01 год. 10 хв. була перекрита подача газу в газопровід.

Жертв і постраждалих немає. Тривають ремонтні роботи.