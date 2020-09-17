У Запоріжжі автомобіль влетів у бігборд і загорівся, є загиблі

У Запоріжжі на Набережній автомобіль в'їхав у рекламний щит і загорівся. Відомо, що загинуло три людини, ще троє - в лікарні.

Як передає Укрінформ, відео з місця події опублікували в Інстаграм користувачі its_zp.

"Прямо зараз ДТП на Набережній. Попередньо повідомляється про жертви. Три трупа, троє в лікарні. Всі пасажири студенти меду (Запорізький державний медичний університет - ред.), іноземці", - йдеться у пості.

На місці працювали рятувальники, медики і поліція.

Попередньо, водія і пасажирку з палаючого BMW витягли очевидці, ще троє - згоріли заживо.

Більш детальну інформацію поліція і рятувальники обіцяють дати вранці.