У Запоріжжі автомобіль влетів у бігборд і загорівся, є загиблі
Укрінформ
У Запоріжжі на Набережній автомобіль в'їхав у рекламний щит і загорівся. Відомо, що загинуло три людини, ще троє - в лікарні.
Як передає Укрінформ, відео з місця події опублікували в Інстаграм користувачі its_zp.
"Прямо зараз ДТП на Набережній. Попередньо повідомляється про жертви. Три трупа, троє в лікарні. Всі пасажири студенти меду (Запорізький державний медичний університет - ред.), іноземці", - йдеться у пості.
На місці працювали рятувальники, медики і поліція.
Попередньо, водія і пасажирку з палаючого BMW витягли очевидці, ще троє - згоріли заживо.
Більш детальну інформацію поліція і рятувальники обіцяють дати вранці.