На трасі Київ-Чоп зіштовхнулися одразу шість авто

На трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася ДТП за участю шести авто. Три особи з травмами різної важкості госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.

«16 вересня о 14:17 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Виннички Пустомитівського району відбулося зіткнення 6 автомобілів. На місце події було негайно направлено рятувальників. Пожежно-рятувальними відділеннями проводилися роботи з деблокування 2-ох постраждалих з автомобіля. Внаслідок ДТП травмовано 3-ох людей, їх госпіталізовано у "Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомлені.

До ліквідації наслідків ДТП залучалися 4 одиниці спецтехніки та 17 чоловік особового складу.