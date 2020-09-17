Похолодання в Україні буде недовгим

У п’ятницю, 18 вересня, в Україні буде без опадів, лише у більшості північних областей невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У західних і північних областях різко знизиться температура: вночі до 4-9° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень до 10-15° тепла, повідоми Укрінформу в Українському гідрометцентрі.

Там також зазначили, що на решті території країни 18 вересня температура вночі становитиме 9-14° тепла (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

19-20 вересня в Україні збережеться холодна й без опадів погода. Температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°, вдень 18-23°. Вітер північний, північно-західний, 3-8 м/с.

21-22 вересня також буде без опадів, температура 21 вересня вночі 3-9° тепла, вдень 18-23°, у південній частині та на Закарпатті, 22 вересня на Правобережжі вночі 6-12°, вдень 20-26°.

У столичному регіоні 18 вересня мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі у Києві 7-9° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

19-20 вересня у столиці також буде холодна без опадів погода, температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла. Вітер північний, північно-західний, 3-8 м/с.

21-22 вересня у Києві без опадів, температура 21 вересня вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°, 22 вересня вночі 6-11°, вдень 20-25°.

фото: М. Ковальчук