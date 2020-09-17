У Запорізькій області за 50 мільйонів відремонтують міст

У межах національного проєкту “Велике Будівництво” в Мелітопольському районі Запорізької області розпочато капітальний ремонт мосту через р. Молочна, вартість робіт складає 50 млн гривень.

Про це Служба автомобільних доріг в Запорізькій області повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

“На дорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) розпочато капітальний ремонт мосту через р. Молочна, який розташований поблизу м. Мелітополь. Міст було побудовано та введено в експлуатацію в 1969 році. Треба зазначити, що з того часу і до тепер капітальний ремонт мосту не виконувався. В результаті проведеного комплексного обстеження були зроблено висновки, що мостовий перехід знаходиться в аварійному стані та потребує негайного ремонту”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними сайту електронних державних закупівель ProZorro, тендер на виконання робіт було оголошено в червні 2020 року. Стартова ціна лоту – понад 54 млн гривень. В результаті торгів перемогу отримало ТОВ "Мостобудівельний загін № 112", яке погодилось виконати роботи за 50 млн гривень.

Згідно з підписаним договором термін завершення робіт - до 23 березня 2021 року, але підрядна організація зобов’язується будівельні роботи провести посиленими темпами та завершити до кінця листопада поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг в Запорізькій області