Картина геному: на кордоні проводять унікальне дослідження серед закарпатців і румунів

На Закарпатті впроваджують унікальний проєкт з дослідження геному місцевих жителів та сусіді - румунів, для цього відібрали зразки крові 150 місцевих корінних жителів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила Христина Щубелка, провідний дослідник проєкту.

“На Закарпатті проводять геномне дослідження серед мешканців прикордонної зони України та Румунії в рамках проєкту «Геномне різноманіття населення України». Проєкт унікальний для нашої країни, він дасть змогу дослідити генетичну спорідненість у людей по цей і по той бік кордону. На Закарпатті в рамках проєкту відбирають біоматеріал у 150 жителів по всій області, це корінні жителі, які мають предків в третьому коліні, зі свого боку наші румунські партнери досліджують 150 геномів у румунів,” - пояснила Щубелка.

На Закарпатті впроваджують унікальний проєкт з дослідження геному закарпатців та румунів / Фото: УжНУ

З її слів, цей проєкт грантовий, він реалізується в рамках програми “Румунія-Україна 2014–2020” за кошти Європейського Союзу за співфінансування Ужгородського університету та Західного університету ім. Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія), філія Сату-Маре.

Наразі на Закарпатті триває збір зразків генетичного матеріалу, згодом він буде досліджуватися в лабораторії, а далі біоінформатики будуть розшифровувати геном. Увагу звертатимуть на частоту різних мутацій в геномі людей по обидва боки кордону.

“Згодом це може бути використано у вивченні чутливості до препаратів місцевих жителів, адже наш геном відрізняється від геному європейців, також така інформація може бути корисною у лікуванні та призначенні ліків,” - сказала дослідниця.

Учасникам дослідження біологи згодом нададуть звіт про їхнє походження, люди зможуть дізнатися, з яких “етнічних шматочків” вони складаються. Також учасники отримають звіт про те, які у них є генні мутації. Цей репорт треба зберігати протягом життя, він може стати корисним в призначенні лікування.

Досі на території України схожих досліджень не проводилося.

Завершиться дослідження через 18 місяців.