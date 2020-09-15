В Умані медики і рятувальники чергують біля водойми, де хасиди проводять ритуали

В Умані біля затопленого кар'єра, де перед святкуванням Рош Га-Шана здійснюють релігійні обряди прочани-хасиди, облаштовано стаціонарний рятувальний пост.

Там постійно чергують водолази і медики, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу УДСНС в Черкаській області.

"Серед релігійних відправлень, які проводяться хасидами напередодні Нового року, особливе місце займає ритуальне занурення у відкритих водоймах. Єдиним місцем для цього серед прочан, які прибули до Умані, є затоплений кар’єр, глибина якого місцями становить понад 14 метрів", - зазначають в Управлінні ДСНС.

Відділенням водолазно-рятувальних робіт Управління вже обстежено та очищено від небезпечних предметів близько 250 кв.м. дна водойми, що буде використовуватися прочанами під час релігійних обрядів. Серед виявлених водолазами предметів: залишки будівельних матеріалів, автомобільні шини, пластикові та скляні пляшки, тощо.

На час релігійних обрядів тут постійно знаходиться човен із водолазами, які слідкують за безпекою прочан, а на березі - спеціальний стаціонарний водолазно-рятувальний пост.

Поруч із меморіальним комплексом Цадіка Нахмана розгорнуто спеціальний зведений загін обласного Управління ДСНС у складі 96 осіб, повідомили в Службі порятунку. У його складі сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів області, а також фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби з Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.

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Угрупування підсилене 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Планом реагування передбачено, що в місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання прочан організоване чергування 4 стаціонарних постів, а також встановлено 5 контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.

"Попри нинішню епідеміологічну ситуацію в світі, пов’язану з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, очікується, що кількість прочан, які цього року приїдуть до Умані, усе одно буде значною і складе близько 10 тис. хасидів", - наголосили надзвичайники.

Починаючи з 14 вересня пожежно-рятувальні підрозділи області перейшли на посилений варіант несення служби. Вже у перший день роботи сили зведеного загону двічі відреагували на повідомлення про загорання, що надійшли з місць компактного проживання хасидів. За фактом обидва повідомлення виявилися хибними.

Як повідомляв Укрінформ, Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.