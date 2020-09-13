У Кривому Розі 11 добу протестують шахтарі: під землею - 229 гірників

У Кривому Розі одинадцяту добу триває підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.

Під землею залишаються 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Одинадцята доба підземного протесту. 229 гірників залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані”, - написав Волинець.

Він додав, що наземний мітинг на підтримку акції гірників КЗРК, запланований на 15 годину, відбудеться попри всі намагання завадити його проведенню.

“Дружини, сестри шахтарів повідомляють про різні хитрощі та виверти, якими адміністрації підприємств Кривого Рогу, не тільки КЗРК, намагаються вибити людей з протестів. Починаючи з інформаційних вкидань, закінчуючи прив’язками до шахти з відміткою в контрольному табелі”, - заявив Волинець.

За його словами, дружини шахтарів не виключають, що надалі будуть перекривати рух транспорту.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

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10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.