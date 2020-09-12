У Кривому Розі десяту добу триває підземна акція протесту шахтарів

У Кривому Розі десяту добу тривають підземні й наземна акції протесту шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"Десяту добу 241 гірник шахт Криворізького залізорудного комбінату продовжує підземну акцію протесту. І хоча пресслужба КЗРК поспішила дати реліз щодо підписання Меморандуму - дуже побіжно в ньому зазначила, що документ підписаний лише однією стороною. З боку правління КЗРК. Гірники залишили перемовини не погодивши запропоновані умови. Тож підземна й наземна акції протесту в Кривому Розі тривають", - зазначив Волинець.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти "Жовтнева" та трьох — з шахти "Гвардійська".

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкуючих шахтарів та адміністрації КЗРК не дав бажаних результатів. Шахтарі повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбили палатки, мітинг буде цілодобовим.

Станом на 10 годину 11 вересня під землею продовжували протест 251 гірник - чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.