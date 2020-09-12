На Харківщині відкрили меморіальну дошку Героєві України Сергію Михальчуку

У Великопроходівському ліцеї Харківської області, де навчався загиблий Герой України Сергій Михальчук, встановили меморіальну дошку на його честь.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

21-річний молодший сержант бригади швидкого реагування НГУ Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року в районі проведення ООС у Донецькій області внаслідок артилерійського обстрілу.

Михальчук загинув, прикривши собою побратима під час вибуху.

Гостомельська військова частина, де служив боєць, напередодні Дня Незалежності отримала почесне найменування «імені Героя України сержанта Сергія Михальчука», поінформували у НГУ.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому нацгвардійцю

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 25 березня 2020 року надав посмертно звання Героя України Сергію Михальчуку за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

23 серпня Президент вручив орден «Золота Зірка» сестрі сержанта Михальчука.