На Житомирщині впав дельтаплан - пілот загинув

На Житомирщині між населеними пунктами Народичі та Яжберень на поле впав дельтаплан, його пілот загинув.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці між населеними пунктами Народичі та Яжберень на поле впав літальний транспорт. На місце події одразу було спрямовано рятувальників», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого літальний апарат упав і чоловік загинув.

На місці пригоди рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху, обставини падіння встановлюються.

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Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області через падіння дельтаплана постраждало двоє осіб.

Фото: Фейсбук / МВС України.