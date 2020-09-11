На Харківщині сталася бійка між поліцією та трактористами

У Сахновщинському районі на Харківщині сталася бійка між групою швидкого реагування поліції та трактористами, які збирали врожай соняшнику.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«9 вересня близько 19:00 група швидкого реагування у складі трьох співробітників поліції здійснювали патрулювання Сахновщинського району. На узбіччі поля поблизу села Дар-Надежда поліцейські виявили комбайн ДОН-1500 та трактор МТЗ-82 з причіпом, які здійснювали збір врожаю соняшника. На вимогу правоохоронців надати документи на проведення сільськогосподарських робіт та право керування транспортними засобами, 20- і 28-річні водії відмовились, почали поводитись агресивно та кидатись у бійку. Поліцейські застосували до правопорушників кайданки», - йдеться у повідомленні.

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У ході подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що свідоцтво про реєстрацію комбайну має ознаки підробки, а документи на причіп взагалі відсутні.

Водії транспортних засобів із забоями звернулись до Сахновщинської лікарні, де їм була надана медична допомога.

За подіями відкрито два провадження: за ч. 1 ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) та за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Останнє розслідуватиме Державне бюро розслідувань. Крім того, як зазначили в поліції, проводиться і службове розслідування.

Фото: Нацполіції