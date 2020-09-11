На Харківщині сталася бійка між поліцією та трактористами
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
«9 вересня близько 19:00 група швидкого реагування у складі трьох співробітників поліції здійснювали патрулювання Сахновщинського району. На узбіччі поля поблизу села Дар-Надежда поліцейські виявили комбайн ДОН-1500 та трактор МТЗ-82 з причіпом, які здійснювали збір врожаю соняшника. На вимогу правоохоронців надати документи на проведення сільськогосподарських робіт та право керування транспортними засобами, 20- і 28-річні водії відмовились, почали поводитись агресивно та кидатись у бійку. Поліцейські застосували до правопорушників кайданки», - йдеться у повідомленні.
У ході подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що свідоцтво про реєстрацію комбайну має ознаки підробки, а документи на причіп взагалі відсутні.
Водії транспортних засобів із забоями звернулись до Сахновщинської лікарні, де їм була надана медична допомога.
За подіями відкрито два провадження: за ч. 1 ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) та за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Останнє розслідуватиме Державне бюро розслідувань. Крім того, як зазначили в поліції, проводиться і службове розслідування.
Фото: Нацполіції