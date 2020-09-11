У Франківську суд зобов’язав УПЦ МП звільнити будівлю колишнього дитсадка

Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав громаду УПЦ Московського патріархату звільнити приміщення на вулиці Чорновола 6-б в обласному центрі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків н6а своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні отримали позитивне рішення щодо повернення у власність міста приміщення на вулиці Чорновола, 6-6б.Ухвала господарського суду області - Івано-Франківська єпархія РПЦ зобов'язана звільнити приміщення, якими наразі користується. Це приємна перемога вже доволі тривалої боротьби, яку ми виграли», - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що влада міста планує відкрити у цьому приміщенні дитячий садок, як було раніше.

Приміщення дитсадка на вул.Чорновола в Івано-Франківську передали Спасо-Преображенській релігійній громаді УПЦ МП 28 років тому, відповідно до договору оренди. У 2018 році міська рада Івано-Франківська ухвалила рішення про припинення дії цього договору. Депутати аргументували свою позицію тим, що громада УПЦ звела собі храм на Довженка і може повернути будівлю колишнього дитсадка громаді міста, де ще один дошкільний заклад буде не зайвим. Івано-Франківська єпархія УПЦ звернулась до суду. Також торік громада УПЦ, аби вберегти приміщення в Івано-Франківську, направила відповідне звернення до Президента України Володимира Зеленського, народних депутатів та Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової.