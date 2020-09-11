Порт "Південний" заявляє, що останню партію селітри вивезли ще у серпні

Адміністрація порту "Південний" спростовує інформацію про зберігання 10 тисяч тонн аміачної селітри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.

"Адміністрація морського порту "Південний" офіційно спростовує інформацію, яка з'явилася в деяких українських ЗМІ з приводу наявності в порту "Південний" 10 тисячі тонн аміачної селітри. На території морського порту "Південний" такий вантаж, як аміачна селітра повністю відсутній", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вивіз останньої вантажної партії аміачної селітри з території порту "Південний" було завершено у серпні 2020 року.

"В даний час залишки вантажу аміачної селітри в порту Південний відсутні, про що своєчасно були повідомлені відповідні контролюючі та правоохоронні органи: Державна служба надзвичайних ситуацій України, Державна Служба охорони праці України, Укртрансбезпека, СБУ, Національна Поліція України та інші", - пояснюють у порту.

Додають також, що порт "Південний" за потреби здатен перевантажувати аміачну селітру відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що у порту "Південний" просто неба зберігають 10 тис. тонн аміачної селітри.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

6 серпня Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності проведення перевірки поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям. Відповідний лист глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в Лівані

Шмигаль доручив ДСНС, Нацполіції, Міністерству інфраструктури, Держслужбі з питань праці, головам ОДА та КМДА провести перевірки того, як зберігається та використовується аміачна селітра на різних підприємствах в Україні.