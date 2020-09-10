Танкер Delfi за кілька годин перемістять до порту Чорноморськ

Аварійний танкер Delfi на світанку 10 вересня зняли з мілини на узбережжі Одеси й протягом кількох годин перемістять до порту Чорноморськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"На світанку за допомогою плавкрану та буксирів розпочалося транспортування танкеру з міського пляжу Дельфін. Операція дуже непроста у технічному виконанні, потребує точних й неквапливих дій. Протягом кількох годин судно вже має бути переміщено до порту Чорноморськ", - йдеться у повідомленні.

Куций висловив сподівання на завершення фінального етапу ліквідації аварії та нагадав, що спеціалісти приватних компаній і державні служби працювали цілодобово, аби, нарешті, прибрати затонулий танкер.

Раніше сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці зазначив: "Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо".

Читайте також: З пошкодженого танкера Delfi стався ще один витік нафтопродуктів

Як повідомляв Укрінформ, у ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.

Фото: Одеська ОДА