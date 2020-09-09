Помер керівник миколаївського осередку "Нацкорпусу"

У Миколаєві помер голова обласного осередку політичної партії «Національний корпус» Денис Янтарь. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» .

«Страшна втрата для всієї ветеранської спільноти Миколаєва. Помер учасник АТО, керівник Національного корпусу в Миколаївський області, наш вірний друг та товариш Денис Янтарь. Спи спокійно, дорогий товаришу, пам'ятаємо тебе як потужного борця з корупцією, розумного та інтелектуального побратима», - йдеться в повідомленні.

Офіційна причина смерті наразі невідома. З неофіційних джерел стало відомо, що Денис мав важке захворювання, про яке дізнався зовсім недавно.

Денис Янтар відомий в Миколаєві активіст, учасник АТО. У липні невідомі підпали його автомобіль, винуватців досі не знайшли.