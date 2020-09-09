Аварія Delfi: як в Одесі готуються піднімати танкер

Роботи з підняття та відбуксирування танкера Delfi, що сів на мілину біля одного з одеських пляжів, тривають відповідно до графіку, враховуючи корегування на погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

За його словами, наразі підрядник здійснює генеральну відкатку забортної води. Після цього буде здійснена перевірка водотічності та її усунення (у разі наявності). Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на визначену ділянку.

Міністр підкреслив, що безпека є пріоритетом №1. "Зберігаємо спокій та чекаємо фінальних результатів. Вже скоро", - додав Криклій.

Роботи з підняття і відбуксирування танкера Delfi/ Фото: Ігор Ткаченко

Як повідомляв Укрінформ, у ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

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Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.

Згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії "Краншип" планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після обстеження водолазами виявлено додаткові пробоїни у кормовій частині корпусу судна. Лише після завершення робіт з герметизації танкера його буде прикріплено до понтонів, плавкрана "Атлас-4" і видалено з пляжної зони Одеси.