У Кривому Розі понад 130 гірників припинили страйк, під землею лишаються 262 — Волинець

У Кривому Розі на Дніпротетровщині страйк припинили 131 гірник, під землею лишаються 262 шахтарі чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК).

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Станом на 9.00 підземний протест на шахтах Криворізького залізорудного комбінату продовжують 262 гірники. 30 - «Жотнева», 86 - «Батьківщина», 57 - «Тернівська», 89 - «Гвардійська», - повідомив Волинець.

За його словами, на сьогодні заплановані перемовини між делегацією протестувальників та представниками адміністрації підприємства.

З 10-ої години на майдані біля адмінбудівлі КЗРК розпочався мітинг на підтримку учасників підземного протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялися на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингувальників, потім спустився у шахту та майже півтори години спілкувався з гірниками.

У понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом гендиректора КЗРК Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.

Надвечір 7 вересня стало відомо, що гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева” і теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права.

Станом на 8.30 вівторка, 8 вересня, у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату брали участь 393 працівники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".

Міська рада Кривого Рогу на позачерговій сесії прийняла звернення на підтримку страйкуючих гірників.

Пізно увечері у вівторок, 8 вересня, між шахтарями та адміністрацією КЗРК відбулися перші перемовини, участь у яких взяли представники профспілки, народний депутат Юрій Корявченков, представники обласної влади, адміністрації КЗРК, перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, заступник голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера та інші.

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом.

Шахти «Родіна», «Октябрська», «Гвардійська», «Тернівська» – основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату. Розташовані вони з півдня на північ (за напрямом покладів залізної руди Криворізького басейну), знаходяться у трьох районах міста: Саксаганському, Покровському та Тернівському.

Власником крупного пакету акцій підприємства є Рінат Ахметов.