У Павлограді поховали військового, який загинув під час гасіння пожежі в зоні ООС

У Павлограді на Дніпропетровщині поховали загиблого бійця, який загинув під час ліквідації пожежі в зоні операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у Фейсбуці.

“Павлоград проводжав в останню подорож свого героя - старшого солдата Грицишина Віталія Зіновійовича, який загинув натрапивши на міну під час ліквідації пожежі, що загрожувала позиціям військової частини”, - йдеться в повідомленні.

Провести Віталія Грицишина прийшли рідні та близькі, бойові побратими, шкільні друзі та вчителі, добровольці та волонтери, представники органів влади та військовослужбовці з різних структурних підрозділів.

«Мій тато для мене був другом. Ми кожного літа їздили разом на море, а коли був вільний час дома - грали у танки. Взагалі дуже весело проводили час», - із сумом говорить син Віталія – Назар.

Саме ім’я "Назар", було написано на бронежилеті старшого солдата Грицишина, який він вдягав на бойові чергування.

«Він був доброю та чуйною людиною, хорошим другом. На нього завжди можна було покластися, бути впевненим у тому, що він не підведе», - говорять бойові побратими.

У Віталія Грицишина також залишилися старенькі батьки та брат.

Віталій Грицишин народився 21 липня 1982 року. Закінчив загальноосвітню школу №17 міста Павлограда. У 2015 році був мобілізований, відслужив повну ротацію, а вже 2016 -го уклав контракт зі Збройними Силами України.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 вересня, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Один з них від отриманих опіків помер у лікарні.

Раніше двоє українських військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника і загинули.

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі.